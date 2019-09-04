«Борис, борись!»: проходящий лечение Борис Корчевников напугал поклонников свежим снимком

Ведущий телеканала «Россия 1» Борис Корчевников серьезно напугал своих поклонников, опубликовав странный снимок в Instagram.
На черно-белом кадре Корчевников идет по тоннелю, возможно, в метро, при этом слегка оборачивается и улыбается на камеру. К тому же телеведущий не оставил никаких комментариев к фотографии.
Снимок не на шутку обеспокоил подписчиков Бориса. Многие решили, что Борис не может справится с тяжелой болезнью:
"Не нравится это фото", "Мне тоже не нравиться фото, как будто уходит по коридору, здоровья тебя Борис!!!", "Что то не нравится мне это все", "Боже, дай сил, терпения и здоровья Борису", "Борис борись!".
Нашлись и те, кто не увидел в фотографии ничего страшного:
"Иногда фото - это просто фото", "Господи, помилуй! Что вы все такие мнительные?!Коридор, свет... Нормальное фото, шел человек и обернулся! Здорово получилось, не постановочно".
Напомним, что несколько лет назад стало известно о том, что Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга, а буквально пару месяцев назад поклонники заметили, что телеведущий серьезно набрал вес. Сам Корчевников заявил, что прошел курс гормональной терапии, поэтому у него появились лишние килограммы. Однако фолловеры уверены, что Борис не до конца справился со своей болезнью.