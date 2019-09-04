Невероятно: эстонка пошла за грибами в американский лес, где ее схватила полиция
В группе эстонцев, проживающих в Северной Америке, в социальной сети Facebook опубликована довольно комичная история, которая звучит неправдоподобно для жителей нашей страны, наслаждающихся грибным сезоном, рассказывает Elu24. Уроженка Рапла Мэй собирала грибы в лесу недалеко от Чикаго, когда из кустов появилась полиция. И история приобрела неожиданный поворот.
Мэй Мейерс, живущая в Америке, написала красочный и длинный пост о том, как она в компании друзей отправилась в лес под Чикаго за грибами. Их лесную идиллию нарушил полицейский патруль, появившийся внезапно. Полицейские отняли грибы у Мэй, чтобы, как они объяснили, отдать их в исследовательский центр для последующего возвращения в лес и пересадки обратно в землю.
«Получается, что ни грибы, ни что-либо еще нельзя выносить из леса! Такой закон действует в стране Свободы», - написала эстонка в Facebook.
Но простым отбиранием грибов дело не закончилось. Мэй вскоре была вызвана в полицию, и теперь ей грозит штраф. По ее словам, за «грибное преступление» она должна будет заплатить 75–500 долларов. Это уже как судья решит.
Более того, ей даже предложили важную работу - шпионить в лесу за грибниками, которых там называют грибными преступниками.
Правда, в этой истории есть и положительный момент. Отважная эстонка все же отвоевала часть собранных грибов и приготовила дома вкусный ужин.
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