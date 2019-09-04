55-летняя Маша Распутина удивила фанатов слишком «юным» лицом

Певица показала снимок, после публикации которого ее в очередной раз заподозрили в злоупотреблении пластикой, пишет Пятый канал.
Маша Распутина опубликовала в Instagram фото, на котором совсем не выглядит на свой возраст. Знаменитая блондинка позирует на снимке с цветком в волосах и ярким макияжем: подведенными бровями, черными «стрелками» и помадой цвета фуксии на губах. 55-летнюю певицу в очередной раз обвинили в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов.
«Если бы наши бабушки увидели такое лицо, подумали бы — инопланетянин явился. Это же очень неестественное лицо, как будто на гормонах», — заявил хейтер.
Однако большинство поклонников Маши Распутиной встали на сторону знаменитости и подчеркнули — исполнительница потрясающе выглядит для своего возраста.
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