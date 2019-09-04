Узнай, сколько человек в Эстонии носит твое имя, где они проживают и сколько им лет!
«Как корабль назовешь, так он и поплывет» - эта поговорка, как и любая другая народная мудрость, возникла не просто так... Портал Департамента статистики Эстонии позволят не только ознакомиться с последними статистическими данными, но и узнать, сколько ваших тезок проживает в Эстонии и не только!
Влияет ли имя на личность и судьбу его носителя или все зависит от окружения человека? Ответить на этот вопрос редакция Limon.ee не сможет, но поговаривают, что когда ченловека называют тем или иным именем, он на подсознательном уровне начинает формировать свое «Я» в соответствии с характеристиками этого имени... Что ж, каждый волен сам решать, во что ему верить, а сегодня мы познакомим вас с интересной функцией, предложенной Департаментом статистики Эстонии!
Для начала, проходим по ССЫЛКЕ на сайт.
ШАГ ПЕРВЫЙ: Отправляем поисковый запрос
В строке для ввода (по умолчанию сайт предлагает отправить поисковый запрос по случайному имени, например «Eve») вводим свое имя латинскими буквами.
Правда, если вы — обладатель действительно редкого и необычного имени, будьте готовы к тому, что сайт может сообщить вам следующую информацию:
В Эстонии с таким именем не существует или проживает менее пяти человек, поэтому отобразить статистику по имени невозможно.
Для примера, отправим поисковый запрос по имени «Ivan».
ШАГ ВТОРОЙ: Быстрая статистика
Согласно данным Департамента статистики, в 2019 году по состоянию на 1 января в Эстонии проживало 3292 мужчины, носящих имя Иван. По популярности это имя занимает в Эстонии 38-ю строчку.
В среднем обладателям этого имени в Эстонии 44 года (медианный возраст — 39 лет). Наиболее популярным имя является в возрастной группе 85+, где на 10 000 жителей Эстонии приходится 48,47 представителей этого имени.
Большая часть носителей этого имени родилась в январе (всего 368 человек). Наибольшую популярность это имя имеет в Ида-Вирумаа, где на 10 000 жителей приходится 66,50 носителей этого имени.
ШАГ ТРЕТИЙ: Возрастные группы
Сервис также позволяет познакомиться со статистикой имени по возрастным группам. Все, что нужно сделать - навести мышку на интересующую вас группу!
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Регионы
C помощью сервиса также можно узнать, в каких регионах у вас резко повышаются шансы наткнуться на тезку. Статистика показывает, сколько носителей вашего имени встречается в конкретном уезде из расчета на 10 000 жителей.
ШАГ ПЯТЫЙ: Месяц рождения
С вашими тезками вас связывает не только само имя, но и месяц рождения! Удобная инфографика позволяет за пару секунд узнать, сколько носителей имени Иван родилось, допустим, в июле!