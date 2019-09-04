Писатель Ника Набокова в Таллинне: «Найти способ, чтобы партнер не изменял - нереальная идея»

Ника поднимает в своих книгах жизненные темы, известные практически каждому, например, каково изменять партнеру, как быть любовницей, как не быть овцой в отношениях с мужчинами, то есть пишет о том, о чем иногда даже подружкам стыдно рассказать. Все ситуации - из ее собственной жизни, что, несмоненно, подкупает и делает ее произведения искренними и интересными.

Ее писательская карьера началась с блога, в котором Ника изливала душу. Потом появились разделы «Кем быть лучше — женой или любовницей?», «Почему вы несчастны», «Не сотворите себе кумира» и другие, где Набокова давала советы женщинам, как действовать в непростых ситуациях. Позднее эти размышления о женском переросли в полноценные книжки. С очень красноречивыми названиями: «В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!»; «Исповедь бывшей любовницы. От неправильной любви – к настоящей»; «Как перестать быть овцой. Избавление от страдашек. Шаг за шагом»; «Мозгоеды. Что в головах у тех, кто сводит нас с ума. Волшебный пинок к нормальной жизни».