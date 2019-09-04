Ничего не перепутала?! Певица Рита Ора вышла на красную дорожку в сексуальном нижнем белье
В лондонской галерее "Тейт Модерн" состоялось ежегодное светское событие — вручение премии GQ Men of the Year Awards. Журнал GQ в 22-й раз отметил успехи представителей мира моды, спорта, культуры и других сфер, передает Spletnik.
Генеральным партнером премии в этом году стала немецкая марка Hugo Boss. Однако не только она была заметна на красной дорожке. Актриса Николь Кидман появилась перед вспышками фотокамер в желтом платье от Ralph & Russo. Певица Кайли Миноуг тоже отдала предпочтение этому бренду, выбрав серебристый вечерний наряд.
51-летнюю Кайли сопровождал 45-летний бойфренд Пол Соломонс, занимающий должность креативного директора GQ.
Виктория и Дэвид Бекхэмпришли на церемонию GQ Men of the Year Awards 2019 (Дэвид — в статусе лауреата) с сыном Бруклином.
Однако, вишенкой на торте стала эпатажная певица Рита Ора. 28-летняя британская певица и телезвезда выбрала для мероприятия откровенную комбинацию, состоящую из кружевного белья, прозрачной юбки и чулков. Смотри фото!