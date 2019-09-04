Ср, 4.09.2019
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  • Ничего не перепутала?! Певица Рита Ора вышла на красную дорожку в сексуальном нижнем белье

Ничего не перепутала?! Певица Рита Ора вышла на красную дорожку в сексуальном нижнем белье
ГАЛЕРЕЯ!

В лондонской галерее "Тейт Модерн" состоялось ежегодное светское событие — вручение премии GQ Men of the Year Awards. Журнал GQ в 22-й раз отметил успехи представителей мира моды, спорта, культуры и других сфер, передает Spletnik.

Генеральным партнером премии в этом году стала немецкая марка Hugo Boss. Однако не только она была заметна на красной дорожке. Актриса Николь Кидман появилась перед вспышками фотокамер в желтом платье от Ralph & Russo. Певица Кайли Миноуг тоже отдала предпочтение этому бренду, выбрав серебристый вечерний наряд.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

51-летнюю Кайли сопровождал 45-летний бойфренд Пол Соломонс, занимающий должность креативного директора GQ. 

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Виктория и Дэвид Бекхэмпришли на церемонию GQ Men of the Year Awards 2019 (Дэвид — в статусе лауреата) с сыном Бруклином.

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Однако, вишенкой на торте стала эпатажная певица Рита Ора. 28-летняя британская певица и телезвезда выбрала для мероприятия откровенную комбинацию, состоящую из кружевного белья, прозрачной юбки и чулков. Смотри фото!

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