Актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов. Актер страдал от сахарного диабета, одышки, повышенного артериального давления. Врачи твердили в один голос — пора худеть, но Александр не торопился следовать их советам. Лишь с годами он понял, что такая полнота не приведет ни к чему хорошему, пишет StarHit.

В апреле любимцу публики исполнилось 50 лет. К своему юбилею Александр похудел на 100 килограммов! Чтобы добиться такого результата, ему понадобился год. Кто-то из поклонников предположил, что мужчина сделал резекцию желудка. Но тот опроверг гипотезу, заверив широкую публику в том, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании. Фото до и после смотрите ЗДЕСЬ!

«Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект», — сказал Александр.

Помимо прочего, Семчев занимался подсчетом калорий. В этом ему помогали специальные приложения для гаджета. Артист не скрывает, что в борьбе за стройность не раз приходилось отступать, но желание стать здоровее взяло вверх. «Главное — мотивация, то, ради чего вы это делаете. Вот и все. Нужно однажды на себя рассердиться! И на все пассы психолога не обращать внимания. Кроме вас, никто этого не сделает», — подчеркнул Александр.

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»