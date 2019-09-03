Эдгар Сависаар пожаловался на свое здоровье: чувствую себя неважно

Эдгар Сависаар говорит, что не проводит ни одного дня в одиночестве. Всегда есть кто-то, кто приходит в гости и помогает.
Говоря о своем здоровье, бывший политик отмечает, что это доставляет ему большие неудобства. Потеряв ногу и перенеся множество тяжелых заболеваний, чувствовать себя хорошо никак не получается. Сависаар усердно занимается физиотерапией и мечтает вновь встать на ноги и начать ходить.
«Это очень большая цель. Когда-то я говорил, что хочу отправиться на Килиманджаро. Возможно, это было преувеличено и теперь я не знаю, смог бы я сейчас воплотить эту мечту в жизнь. Еще я хотел прокатиться по Волге. Это конечно же, немного проще, но мне кажется, если я всё же отправлюсь в такую поездку, то должен буду взять с собой врача. У меня много хороших друзей среди докторов, может быть кто-нибудь и поехал бы», - говорит Эдгар Сависаар.
На вопрос о том, хотел бы он вернуться в политику, Сависаар ответил: «Я не считаю себя политиком. Не нужно меня втягивать туда насильно».
Говоря о семье, а точнее о детях, Сависаар отмечает, что всё время думает о них и надеется, что они также думают о нем. Но о временах, когда его дети были маленькими, а он занимался большой политикой, Сависаар сожалеет.
«Вероятно, я должен был думать о них больше и постоянно», - говорит он.