Силы обороны Эстонии ответили «желающему умереть» служащему в армии блогеру

Эстонский блогер Рауно Райэсмаа (19) в настоящее время находится на службе в армии, в воскресенье он сообщил своим подписчикам в Instagram, что ему там очень дискомфортно.
Райэсмаа, у которого более 20 тысяч подписчиков в Instagram, написал, что он прекращает снимать свои солдатские видео, потому что может делать их лишь в хорошем психическом состоянии. «Я в армии, меня одолевают депрессивные мысли, и такое настроение - нулевая реклама для Сил обороны. Сделайте систему человеческой, тогда люди действительно захотят защитить Эстонию», - добавил Райэсмаа.
В своих постах Райэсмаа подчеркивает, что ситуация, которую он переживает в армии, вызывает у него беспокойство, и он нуждается в помощи психолога. Один из его подписчиков заметил, что блогер описывал эстонские Силы обороны лишь позитивно, на что Райэсмаа ответил, что ему только так было разрешено. Блогер добавил, что честные посты могут нанести серьезный ущерб репутации эстонской армии.
Сегодня пришел ответ от Сил обороны Эстонии.
По словам пресс-секретаря Сил обороны Эстонии Лийс Ваксманн, в армии очень серьезно относятся к проблемам каждого солдата-срочника. Особенно, если речь идет о душевном состоянии человека. Рядовому Райэсмаа оказывается всевозможная поддержка, для выяснения причин грусти молодого человека с ним беседовал и психолог, и командиры воинской части.
Также пресс-секретарь Ваксманн сказала, что социальный проект, о котором тоже идет речь, это добровольное начало. Силы обороны вместе с солдатами-срочниками проводили подобный соцпроект и раньше, и продолжат заниматься этим в будущем (речь идет о том, что молодые люди публикуют видео о своей службе в эстонской армии - Прим.ред.)
«У служащих летнего призыва сразу спросили, есть ли у кого-то желание вести видеопроект и делиться опытом с молодежью. Рядовой Райэсмаа изъявил желание снимать такие видео», - сказала Ваксманн.
«Утверждение рядового Райэсмаа о том, что ему было запрещено публиковать любой негативный материал, не соответствует действительности. Возможные ограничения содержания видео связаны, прежде всего, с тем, чтобы сообщение, содержащее информацию об обороне государства, не было случайно ошибочно подано другим людям».
«Также для Сил обороны важна элементарная вежливость и хороший слог. Раньше подобных проблем с Райэсмаа не было, но в этот раз он трактует происходящее немного ошибочно и основываясь на субъективном мнении», - добавила пресс-секретарь.