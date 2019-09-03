Сексуальная эстонская модель Диана Хапрова уже рассталась с новым возлюбленным

Не так давно известная эстонская модель и мать двоих детей сообщила о разводе с мужем. Красотка довольно быстро нашла себе нового возлюбленного, но и эта сказка уже закончилась.
Ещё в конце августа модель публиковала снимки со своим любимым и была счастлива, но теперь она решила поменять свою жизнь.
«Я просто разочаровалась во всех мужчинах, видимо, сама уже многого добилась. Все, с кем что-то завязываться начинает, не вытягивают этих отношений. В чем дело, не могу понять. Наверное, я слишком сильная, а мужчины слабые. Я рассталась со своим, так заколебали мужики. Надо просто достать мозг и прополоскать его в холодной воде. Хочу быть одна и счастлива», - сказала Диана Хапрова порталу Limon.ee.