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Сексуальная эстонская модель Диана Хапрова уже рассталась с новым возлюбленным

Диана Хапрова

ФОТО: Максим Богданец

Не так давно известная эстонская модель и мать двоих детей сообщила о разводе с мужем. Красотка довольно быстро нашла себе нового возлюбленного, но и эта сказка уже закончилась.

Ещё в конце августа модель публиковала снимки со своим любимым и была счастлива, но теперь она решила поменять свою жизнь.

Диана Хапрова

ФОТО: Максим Богданец

«Я просто разочаровалась во всех мужчинах, видимо, сама уже многого добилась. Все, с кем что-то завязываться начинает, не вытягивают этих отношений. В чем дело, не могу понять. Наверное, я слишком сильная, а мужчины слабые. Я рассталась со своим, так заколебали мужики. Надо просто достать мозг и прополоскать его в холодной воде. Хочу быть одна и счастлива», - сказала Диана Хапрова порталу Limon.ee.

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