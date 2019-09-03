Письмо читателя: все девушки предлагают мне только дружбу, а я хочу серьезных отношений

22-летний Алексей ищет настоящую любовь, а все девушки предлагают ему только дружбу. Дорогие комментаторы, быть может, вы сможете помочь молодому человеку советом.
«Мне отказывают все девушки или предлагают просто общение. Не понимаю, в чем причина. Знакомлюсь в интернете, общаемся, комплименты и все такое. На свидания быстро соглашаются, приходят, долгого гуляем, с некоторыми даже сразу до поцелуев доходило. А после начинается игнор, слив или предложения дружбы. Я принципиально не дружу с подобными девушками.
Спрашивал – причины, каждый раз разные. То я «милый, умный и симпатичный», но «нет». То я «пассивно» или «активно агрессивный». То «искры нет» какой-то.
Из-за этого я уже недолюбливаю девушек и автоматически стараюсь задеть. Сплошь эгоистичные обманщицы. Деньги я больше на них не трачу, появилась обида. Впрочем, если они меня обижают, то почему я не могу выразить обиду? Самое неприятное – это предложения дружбы. Мне не нужны подруги. Мне не нравится просто общение с девушками», - пишет Алексей.
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.