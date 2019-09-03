Мэрилин Керро: что нужно сделать в сентябре, чтобы притянуть удачу

По словам эстонской ведьмы, сентябрь - идеальный месяц для любых начинаний. Если вы решили что-то продать или же, например, приобрести новое жилье, то сделать это стоит именно в этом месяце. Также Мэрилин Керро советует принести в дом ветку рябины, которая будет надежной защитой для здоровья и не только. Для тех, кто решил купить свой дом, ведьма рекомендует посадить куст рябины прямо возле входа, передает uudised.tv3.ee.