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Мэрилин Керро: что нужно сделать в сентябре, чтобы притянуть удачу

Мэрилин Керро

ФОТО: Toni Läänsalu

Как обычно в начале месяца Мэрилин Керро поделилась с жителями Эстонии своими идеями и советами.

По словам эстонской ведьмы, сентябрь - идеальный месяц для любых начинаний. Если вы решили что-то продать или же, например, приобрести новое жилье, то сделать это стоит именно в этом месяце. Также Мэрилин Керро советует принести в дом ветку рябины, которая будет надежной защитой для здоровья и не только. Для тех, кто решил купить свой дом, ведьма рекомендует посадить куст рябины прямо возле входа, передает uudised.tv3.ee.

Подробности - в видео ниже.

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