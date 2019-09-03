Что делать, если в пробке очень захотелось в туалет?

Терпеть

Самый простой вариант в неудобной ситуации. Если пробка небольшая и навигатор указывает прибытие через 20-30 минут, то можно испытать собственную силу воли и дотянуть до точки назначения.

Этот способ универсален для мужчин и женщин, однако если водитель молод. При проблемах со здоровьем лучше искать другое решение.

Использовать подручные средства

В машине зачастую лежит пара пустых бутылок для технических нужд. Вещь универсальная и использовать её можно не только для набора воды.

Если затор образовался на шоссе, где нет никаких построек, то это лучшее решение. Исключение составляет лишь то, что способ подходит скорее для мужчин.

Остановиться и найти укромное место

Пробка в городской черте не менее частое явление, чем на трассе. И у неё есть свои плюсы. Например, возможность найти общественный туалет, заехать в укромное место или на заправку.

Если удастся заскочить в ресторан быстрого питания или найти туалет, то порядок действий прост и в описании не нуждается. Рядом с ними зачастую есть парковки.

В случае, если сходить в оборудованный туалет невозможно, можно справить нужду на улице. В таком положении обязательно:

· выбрать безлюдное неосвещенное место,

· удостовериться в отсутствии наблюдающих.

Важно помнить, что если за этим деянием вас застанут сотрудники полиции, то вам может грозить штраф.

Потратиться

Ситуации с пробками возникают часто. В таком случае имеет смысл приобрести многоразовый уриносборник. Их производят как для женщин, так и для мужчин. Способ напоминает использование бутылки, но предусматривает затраты и пригоден для женщин.

Более того, портативный туалет может пригодиться и при долгом путешествии, и во время поездки за город. Покупка полностью себя оправдает.

Существуют и одноразовые модификации, если возить в салоне автомобиля туалет попросту неприятно.

Если пробка или долгое ожидание на границе