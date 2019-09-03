Эти слова ранят. Очаровательная эстонская певица Геттер Яани дала откровенное интервью
В эфире телепередачи Radar эстонская певица Геттер Яани, представлявшая нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2011», рассказала о том, какое влияние на нее оказали негативные комментарии в интернете.
По словам певицы, на шоу «Эстония ищет суперзвезду» она пришла потому, что очень любила петь. Иными словами, шла она на кастинг за возможностью всю жизнь заниматься тем, что любит больше всего. В то же время, она не была готова к критике...
Когда я впервые с этим столкнулась, это был настоящий кошмар. Был момент, когда я абсолютно потеряла любовь к себе на долгое время. Сейчас я потихоньку ее восстановила, но то, что могут сделать с человеком комментарии — очень грустно ... Не могу слово в слово повторить, что там писали. Писали о моем характере. Мне только исполнилось 16 лет. Так как ранее я не сталкивалась с медиапространством, я еще не знала точно, что говорить, что не озвучивать, кому рассказывать все, а с кем этого лучше не делать.
По словам Геттер, которая совсем недавно впервые стала матерью, в те времена она была очень жизнерадостной и остается такой до сих пор, но теперь она больше разбирается в том, каких людей стоит впускать в свою жизнь.
Я очень сильно переживала из-за этого в начале своей карьеры. Если сейчас выходит статья, я каждый раз говорю себе, что мне не стоит читать комментарии, ведь они сделают мне больно. Но, почему-то, я продолжаю это делать. Возможно, с надеждой на то, что что-то изменилось, но нет, все по-старому. До сих пор очень много негатива, который ранит.