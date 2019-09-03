Эти слова ранят. Очаровательная эстонская певица Геттер Яани дала откровенное интервью

Когда я впервые с этим столкнулась, это был настоящий кошмар. Был момент, когда я абсолютно потеряла любовь к себе на долгое время. Сейчас я потихоньку ее восстановила, но то, что могут сделать с человеком комментарии — очень грустно ... Не могу слово в слово повторить, что там писали. Писали о моем характере. Мне только исполнилось 16 лет. Так как ранее я не сталкивалась с медиапространством, я еще не знала точно, что говорить, что не озвучивать, кому рассказывать все, а с кем этого лучше не делать.