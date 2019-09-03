Звезду «Сумеркек» заставили пойти на жертву ради карьеры

Актриса призналась, что ее открыто просили не гулять за руку с возлюбленной. Знаменитости намекали, что иначе она может лишиться хороших ролей.

"Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel", – приводит слова Кристен Стюарт The Times. По словам артистки, такие требования ей не нравились.

"Я не хочу работать с такими людьми", – призналась звезда "Сумерек". При этом знаменитость не стала называть имен людей, которые заставляли ее идти на жертвы ради карьеры.

Напомним, что ранее Кристен Стюарт встречалась с коллегой по фильму о вампирах Робертом Паттинсоном. Они даже собирались пожениться, но расстались вскоре после помолвки.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт ФОТО: Rights Managed / Summit Entertainment 2009 Summi

Несколько лет назад Кристен Стюарт перестала скрывать свою сексуальную ориентацию. Оказалось, что она бисексуалка. Актрису частенько видят на свиданиях со стилистом Сарой Динкин. Иногда она проводит время и со своей экс-возлюбленной моделью Стеллой Максвелл.