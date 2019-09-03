Женщина взяла в самолет пони, потому что никто этого не запрещал

На странице в Twitter юзера Эван Новак появилось курьезное видео, снятое на борту самолета авиакомпании American Airlines, который совершал рейс из американского Чикаго в Омаху. На отснятых кадрах можно увидеть, как одна из пассажирок берет с собой на борт пони.

В данный момент начинается посадка военнослужащих, а также семей, путешествующих с детьми в возрасте до трех лет и лошадьми…

Для справки: Министерство транспорта США разрешает брать животных на внутренние рейсы. А авиакомпании могут быть оштрафованы, если откажут пассажиру в таком праве. Так, в американских самолётах нередко оказываются кошки, собаки, а также более экзотические питомцы, например, утки и кенгуру.