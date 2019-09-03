Игорь Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»

«Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему.

Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез".

Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю», - написал композитор.

Исполняющий песню Михаил Шуфутинский неоднократно говорил представителям СМИ, что положительно относится к мемам про его песню, но не считает, что успех этот песни именно благодаря юмору.