Документальная передача: почему сверхбогатая Эстония прозябает в нищете?

Сегодня в 20:00 на Kanal 2 вы увидите документальную передачу эстонской журналистки Катрин Луст «Päriselu lood: Püstirikas Eesti». В программе рассказываются невыдуманные истории нашей с вами жизни. В этом выпуске будут искать ответ на вопросы: «Почему Эстония не изучает свои ископаемые?» и «Почему целое поколение эстонцев лишено богатства?»
«Для меня это совершенно невероятно, что правительство до сих пор не приняло решение изучить наши ископаемые. Мы на самом деле очень богатая страна», - неоднократно повторяет эту фразу в своей передаче телеведущая Катрин Луст.
«Каждому жителю Эстонии принадлежит примерно по миллиону евро, которые находятся под землей», - считает Луст.
В ходе передачи станет известно, почему в последние 30 лет Эстония не проводила исследование своих земель на предмет различных полезных ископаемых. Ни одного геологического исследования не было проведено. И это в то время, когда финны, шведы и норвежцы берут от своих земель всё.
Передача с интригующим названием по вторникам в 20:00 на Kanal 2.