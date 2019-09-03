Документальная передача: почему сверхбогатая Эстония прозябает в нищете?

Катрин Луст на съемках передачи ФОТО: Konstantin Sednev

«Для меня это совершенно невероятно, что правительство до сих пор не приняло решение изучить наши ископаемые. Мы на самом деле очень богатая страна», - неоднократно повторяет эту фразу в своей передаче телеведущая Катрин Луст.

«Каждому жителю Эстонии принадлежит примерно по миллиону евро, которые находятся под землей», - считает Луст.

Съемки передачи Катрин Луст ФОТО: Konstantin Sednev

В ходе передачи станет известно, почему в последние 30 лет Эстония не проводила исследование своих земель на предмет различных полезных ископаемых. Ни одного геологического исследования не было проведено. И это в то время, когда финны, шведы и норвежцы берут от своих земель всё.