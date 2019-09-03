Лига Смеха стартует в Таллинне! Наставником одной из звездных команд станет сам Семен Альтов!

Лига Смеха – сверхпопулярное юмористическое шоу, в котором команды соревнуются в юморе и умении импровизировать. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН. В игре осталось все лучше от формата КВН – актуальный юмор, креатив, энергия и желание насмешить зрителя лучше, чем соперники. Но в то же время Лига Смеха предлагает зрителю много нового, современного и неожиданного!

В игре Лиги Смеха каждый член жюри не просто оценивает выступления, но и является тренером-наставником одной из играющих команд и вместе со своей командой выступает во время конкурсов. В первой игре сезона на сцену вместе с командами выйдут блистательный российский сатирик Семен Альтов, журналист Андрей Титов, музыкант и руководитель «Златых гор» Игорь Ермаков, а также популярные в нашей стране КВНщики Марат Аляутдинов (Фантастическая четверка, Эстония) и Эльдар Кабиров (Другой мир, Украина).

Порадует зрителя и система оценивания, хорошо знакомая по многим современным теле-шоу. После выступления команды у членов жюри есть 30 секунд, чтобы принять решение и поддержать или не поддержать команду. Интрига сохраняется до последней секунды, а острые споры между судьями и ведущими вносят новые яркие эмоции.

Афиша Лиги Смеха ФОТО: Пресс-фото

В первой игре сезона играют команды «Чайка» (Кобрин, Беларусь) и их тренер – знаменитый сатирик Семен Альтов. Команду из Кобрина знают в Таллинн уже давно, а в прошлом году «Чайка» стала чемпионом Эстонии и планирует повторить свой успех в этом сезоне. Семена Альтова представлять необходимости нет – блистательный юмор и неповторимый тембр голоса знаком уже десятки лет. Теперь таллиннскому зрителю предстоит увидеть Семена Альтова в новом амплуа играющего тренера команды Лиги Смеха.

Среди их соперников будет новичок таллиннской сцены, но уже опытная команда украинской Лиги Смеха «Лунь» из города Ирпень, вместе с которой будет играть музыкант, шоумен и просто очень позитивный человек Игорь Ермаков. Таллиннская «Зажигалка» в особых рекомендациях не нуждается. Лучшая отечественная команда КВН последних лет, серебряный призер прошлого сезона стартует в Лиге Смеха вместе с очень сильным тренером Андреем Титовым. Андрей не просто популярный журналист и телеведущий, но и в прошлом чемпион КВН Эстонии, участник сборной нашей страны, так что ждем от «Зажигалки» яркой игры и новых высот.

Минские «Парижане» очень опытный коллектив, в котором можно увидеть много знакомых лиц из различных белорусских команд, в разные годы приезжавших в Эстонию на игры Высшей Лиги. Играющим тренером команды стал Эльдар Кабиров, которого хорошо знают таллиннские зрители по выступлениям украинской команды «Другой мир». Команда милиционеров из Украины стала чемпионом нашего клуба в 2012 года, а после этого Эльдар успел стать финалистом шоу «Х Factor» и участником телевизионной Лиги Смеха в составе «Луганской сборной».

Пятый участник игры – дебютант турнира таллиннская команда «Друзья и не только». Команда уже несколько лет играет в молодежной Лиге Юмора StartUp в Линдакиви, и в этом году пробилась в Лигу Смеха, где будет выступать вместе с тренером самой высокой категории – Маратом Аляутдиновым, перечисление наград которого в сфере юмора займет несколько минут.