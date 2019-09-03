Юрий Дудь и Ксения Собчак опубликовали фильмы про теракт в Беслане, показав самое главное

1 сентября 2004 года в России произошла страшная трагедия, которую в Беслане (Северной Осетии) этот день никогда не забудут. 15 лет назад День знаний превратился в кровавый теракт с захватом заложников. Были убиты сотни людей, большинство из которых - дети. Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак выпустили фильмы про эту страшную трагедию.