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  • Юрий Дудь и Ксения Собчак опубликовали фильмы про теракт в Беслане, показав самое главное

Юрий Дудь и Ксения Собчак опубликовали фильмы про теракт в Беслане, показав самое главное
ВИДЕО

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix/скриншот/коллаж Русский TVNET

1 сентября 2004 года в России произошла страшная трагедия, которую в Беслане (Северной Осетии) этот день никогда не забудут. 15 лет назад День знаний превратился в кровавый теракт с захватом заложников. Были убиты сотни людей, большинство из которых - дети. Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак выпустили фильмы про эту страшную трагедию. 

Юрий Дудь разместил фильм, который посвящен трагедии в Беслане. Его хронометраж превышает три часа. Он о людях, которые «продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил».

«Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — написано в описании к ролику. 

Ксения Собчак опубликовала на своей YouTube-канале фильм длительностью в час.

«Этот фильм — напоминание о событиях, которые 15 лет назад стали поворотной точкой в истории России», — анонсирует журналистка в начале видео. 

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