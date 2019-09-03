Галерея: жительница Эстонии ест насекомых и даже не морщится

Употребление насекомых в пищу - это наше будущее. Черви, жуки и другие насекомые на самом деле являются отличным источником белка, который лучше усваивается, чем другие животные белки. К тому же, выращивание насекомых в промышленном масштабе оказывает в сотни раз меньше пагубного воздействия на окружающую среду, чем содержание животных.

Как едят насекомых и что с ними можно приготовить? Почему эта пища так нас смущает, и почему продукты из насекомых в настоящее время разрешены только в пяти странах ЕС? Ответы на эти вопросы в первом выпуске проекта «Jälg» дадут специалист по разведению насекомых Эрленд Силла и технолог по питанию Кятлин Кару.