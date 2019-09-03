СМИ вспомнили анекдот, который рассказал врачам Юрий Никулин перед смертью

Известный артист ушел из жизни 22 года назад.
Не так давно - 21 августа - поклонники известного российского актера Юрия Никулина отмечали день его памяти. Артист скончался в 1997 году в возрасте 75 лет из-за осложнений после операции на сердце.
Известно, что сердце Юрия Никулина перестало биться прямо во время операции, но медикам удалось восстановить его работу. Однако спасти актера им не удалось - отказали уже легкие и печень.
Буквально за пару минут до операции Юрий Никулин рассказал врачам анекдот, который стал последней прижизненной шуткой артиста. Спустя 22 года после трагедии СМИ вспомнили ту самую последнюю шутку Никулина.
Депутат возвращается домой пьяный вусмерть. Стоит на пороге, качается. Его начинает тошнить.
Жена испугалась: «Сейчас тазик принесу». Прибежала, подставляет к лицу: «Ну давай…». Депутат спокойно: «Концепция изменилась – я обоср…лся!».