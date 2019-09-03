СМИ вспомнили анекдот, который рассказал врачам Юрий Никулин перед смертью

Не так давно - 21 августа - поклонники известного российского актера Юрия Никулина отмечали день его памяти. Артист скончался в 1997 году в возрасте 75 лет из-за осложнений после операции на сердце.

Известно, что сердце Юрия Никулина перестало биться прямо во время операции, но медикам удалось восстановить его работу. Однако спасти актера им не удалось - отказали уже легкие и печень.

Буквально за пару минут до операции Юрий Никулин рассказал врачам анекдот, который стал последней прижизненной шуткой артиста. Спустя 22 года после трагедии СМИ вспомнили ту самую последнюю шутку Никулина.