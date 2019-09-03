Кто станет «Суперзвездой Эстонии»? В субботу в клубе Prive состоится финал конкурса с главным призом - 1000 евро!

Победителя, который унесет деньги и славу с собой, выберет звездное жюри, оно будет представлено всем в день финала. Руководство клуба Prive и караоке-клуба Laif выберет также двух любимых и лучших исполнителей, которым будет предложена работа вокалистом в этих популярных заведениях эстонской столицы, здесь мнение руководства клуба может не совпадать с мнением жюри.

И ВНИМАНИЕ! В этот вечер будет вручен особый приз от генерального спонсора AST - домашняя версия профессионального караоке и множество других подарков от спонсоров.

Слоган мероприятия в самом начале перед двумя отборочными турами и полуфиналом звучал так: «Если ты умеешь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе сюда!»

Первые отборочные туры состоялись 12 и 26 октября, полуфинал прошел 9 ноября и грандиозный финал состоялся 30 ноября!

Ведущий финального концерта - Эдгар Гергель.

В финале вас ждет звездное жюри и, конечно же, приз зрительских симпатий!