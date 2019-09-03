Ср, 27.11.2019
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Кто станет «Суперзвездой Эстонии»? В субботу в клубе Prive состоится финал конкурса с главным призом - 1000 евро!
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

ФОТО: Промо

Уже в эту субботу в 17:00 в клубе Prive в самом сердце Таллинна состоится финал совершенно нового для Эстонии вокального конкурса, где 10 финалистов-исполнителей в двух турах будут бороться не за диплом и кубок, а за главный приз - 1000 евро! На этом подарки не закончатся! 

Победителя, который унесет деньги и славу с собой, выберет звездное жюри, оно будет представлено всем в день финала. Руководство клуба Prive и караоке-клуба Laif выберет также двух любимых и лучших исполнителей, которым будет предложена работа вокалистом в этих популярных заведениях эстонской столицы, здесь мнение руководства клуба может не совпадать с мнением жюри. 

И ВНИМАНИЕ! В этот вечер будет вручен особый приз от генерального спонсора AST - домашняя версия профессионального караоке и множество других подарков от спонсоров. 

Слоган мероприятия в самом начале перед двумя отборочными турами и полуфиналом звучал так: «Если ты умеешь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе сюда!»

Первые отборочные туры состоялись 12 и 26 октября, полуфинал прошел 9 ноября и грандиозный финал состоялся 30 ноября! 

Ведущий финального концерта - Эдгар Гергель. 

В финале вас ждет звездное жюри и, конечно же, приз зрительских симпатий!

Всем удачи и до встречи в финале! Прийти посмотреть это музыкальное шоу и поболеть за участников может каждый, вход бесплатный, но количество мест ограничено! 

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