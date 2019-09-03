Волочкова удивила всех нарядом, в котором пришла к дочери в школу

На День знаний Анастасия Волочкова пришла в школу к дочери Ариадне в платье без бюстгальтера. Фото с ребенком и другими учениками она опубликовала на своей странице в соцсети.
«Мне сложно поверить, что это уже восьмой класс! Ведь недавно был первый», — отметила балерина.
Негативные комментаторы не заставили себя долго ждать.
Приметили и «нимб» над балериной из воздушных шариков, другие заметили, что подаренный дочери букет цветов уж очень напоминает фото в Instagram сутки назад, где такой же она подарила друзьям.
Но самые глазастые отметили вульгарный образ Волочковой, пришедшей в школу без нижнего белья.
Коллективно фанаты «решили», что «Волочкова позорит дочь». После этого балерина вновь закрыла комментарии.