Волочкова удивила всех нарядом, в котором пришла к дочери в школу

«Мне сложно поверить, что это уже восьмой класс! Ведь недавно был первый», — отметила балерина.

Негативные комментаторы не заставили себя долго ждать.

Приметили и «нимб» над балериной из воздушных шариков, другие заметили, что подаренный дочери букет цветов уж очень напоминает фото в Instagram сутки назад, где такой же она подарила друзьям.

Но самые глазастые отметили вульгарный образ Волочковой, пришедшей в школу без нижнего белья.