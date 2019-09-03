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Волочкова удивила всех нарядом, в котором пришла к дочери в школу

Anastasia Volochkova

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

На День знаний Анастасия Волочкова пришла в школу к дочери Ариадне в платье без бюстгальтера. Фото с ребенком и другими учениками она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Мне сложно поверить, что это уже восьмой класс! Ведь недавно был первый», — отметила балерина.

Негативные комментаторы не заставили себя долго ждать. 

Приметили и «нимб» над балериной из воздушных шариков, другие заметили, что подаренный дочери букет цветов уж очень напоминает фото в Instagram сутки назад, где такой же она подарила друзьям.

Но самые глазастые отметили вульгарный образ Волочковой, пришедшей в школу без нижнего белья.

Коллективно фанаты «решили», что «Волочкова позорит дочь». После этого балерина вновь закрыла комментарии.

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