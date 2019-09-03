Вт, 3.09.2019
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  • Галерея: команда телеканала Kanal2 шумно отметила начало нового сезона в O'Learys

Галерея: команда телеканала Kanal2 шумно отметила начало нового сезона в O'Learys

Старт осеннему сезону телеканала Kanal2 был две вчера в спортивном ресторане O'Learys в таллиннском торговом центре Kristiine keskus, где зрители и поклонники смогли встретиться и пообщаться с любимыми телеведущими.

В 19 часов перед публикой прошла запись новостной передачи Reporter, а часом позже всем желающим предоставилась возможность посмотреть пилотный эпизод передачи Kuuuurija, ведущей которой является Катрин Луст. 

Сразу после этого в прямой эфир вышла передача Õhtu! с ее бессменными ведущими Пирет Лаос, Юри Бутшаковым и Робертом Роолом. 

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