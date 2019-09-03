Не сразу узнаешь... Смотри, как беременность изменила бывшую стриптизершу Эмбер Роуз

Недавно Роуз опубликовала в своем микроблоге весьма эпатажное фото, на котором она позирует в топе и трусиках. А вот теперь модель попала в объективы папарацци в центре Лос-Анджелеса. На получившихся снимках узнать ее практически невозможно!

Напомним, что экс-возлюбленная Канье Уэста воспитывает 6-летнего сына Себастьяна от бывшего мужа — рэпера Уиза Халифы. С Эдвардсом она встречается с осени 2018 года. Александр покорил ее острым умом, харизмой и добротой. Кроме того, звезда называет его лучшим другом. Для нее важно, чтобы мужчина мог проявлять не только чувственность, но и заботу. С ним она говорит часами, и он во всем ее поддерживает. Он прекрасно ладит с ее сыном.