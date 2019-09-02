Вот так неудача! Эстонец запомнит эту поездку в Россию навсегда

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 – прошел в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях, участники из Эстонии хоть главных призов на родину не привезли, смогли ощутить все прелести России на себе.

Участник из Эстонии Ген Леэ после финальной церемонии потерял в автобусе свой паспорт. Найти его так и не удалось. А поскольку без паспорта на самолет не пускают, не говоря уже о государственной границе, мужчине пришлось ехать на поезде Казань-Москва, чтобы в посольстве ЭР получить временный документ, позволяющий пересечение границы. В этот раз в поезде не было вагона-ресторана, а ночевал молодой человек в купе, сообщает телеканал TV3.