Пн, 2.09.2019
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Эвелин Ильвес похвасталась служебным удостоверением: бывшая первая леди теперь врач-резидент

Эвелин Ильвес

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Чем только не занималась бывшая первая леди после развода с экс-президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом: и вела свой ресторанный бизнес, и баллотировалась в Европарламент, и работала журналистом, но теперь занялась по-настоящему полезным делом.

Эвелин Ильвес похвасталась новым рабочим удостоверением, согласно которому теперь она врач-резидент по гигиене труда. Поклонники порадовались за даму и выразили надежду, что благодаря ей вскоре эстонская медицина изменится к лучшему.

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