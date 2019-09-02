Вот что Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

Так, Валерия в Instagram призналась, что не приняла оскорбительные слова на свой счет, добавив, что промахи бывают у всех, пишет ria.ru.

"Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена, Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку", - сказала певица Валерия.

В свою очередь, супруг артистки Иосиф Пригожин выразил мнение, что Закирова проявила мужество, попросив прощения.

"Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла", - сказал он, добавив, что Валерия своим примером показывает людям, как надо выглядеть.

Ранее Закирова извинилась перед Валерией и Пригожиным за то, что в интервью каналу "А поговорить" противопоставила себя "мирным" звездам шоу-бизнеса и "телочкам в туфлях", упомянув в том числе имя певицы.

В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам исполнительницы, этот шаг был неожиданным и сорвал ее концертный тур.