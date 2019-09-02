Горячие штучки! Эстонская «ВИА Гра» дала свой первый концерт в Саку

Участницы группы - Йоханна, Кармель и Виктория, которых объединяет любовь к музыке и танцам.

Волость Саку отметила начало учебного года крутым фестивалем. На мероприятие пришло огромное количество зрителей, которые решили взглянуть на будущих звезд.

Little Mess в Саку ФОТО: Facebook

"Мы очень счастливы, что наше первое выступление состоялось и бесконечно благодарны всем, кто приехал в Саку нас поддержать", - написали артистки у себя на странице в соцсети.