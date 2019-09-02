Пн, 2.09.2019
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Горячие штучки! Эстонская «ВИА Гра» дала свой первый концерт в Саку

Little Mess

ФОТО: Facebook

После распада группы La La Ladies Таня Михайлова-Саар основала новый музыкальный коллектив Little Mess. Три обаятельные девушки вчера впервые дали свой первый концерт.

Участницы группы - Йоханна, Кармель и Виктория, которых объединяет любовь к музыке и танцам.

Волость Саку отметила начало учебного года крутым фестивалем. На мероприятие пришло огромное количество зрителей, которые решили взглянуть на будущих звезд.

Little Mess в Саку

ФОТО: Facebook

"Мы очень счастливы, что наше первое выступление состоялось и бесконечно благодарны всем, кто приехал в Саку нас поддержать", - написали артистки у себя на странице в соцсети.

Следующее выступление группы пройдет уже в эту субботу в торговом центре Mustika. Девушки обещают спеть на четырех языках.

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