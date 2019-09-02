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Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти

Виктор Цой

ФОТО: SCANPIX

29 лет назад легенда русского рока погиб в автокатастрофе в Латвии, сообщает Amic.ru

15 августа 1990 года ушел из жизни один из самых популярных советских рок-исполнителей Виктор Цой. Музыкант погиб в Латвии, куда приехал отдохнуть с друзьями и сыном. Утром рокового дня Цой отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его "Москвич" столкнулся со встречным автобусом. Смерть наступила мгновенно. 

По официальной версии музыкант уснул за рулем. Это заключение вызвало много сомнений среди его коллег и близких. Они отмечали его пунктуальность и необычайное умение концентрироваться. Отец музыканта, Роберт Максимович, отметил, что озеро, где рыбачил сын, находилось в 15 минутах езды от арендованного домика. Заснуть за это время крайне проблематично. 

Как будто в предчувствии скорого ухода, незадолго до смерти Цой записал демо "Черного альбома". Песня "Кончится лето" стала судьбоносной.

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