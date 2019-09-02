Поэт: Рига, по сравнению с Таллинном, это глухая, загибающаяся провинция, у которой нет шансов выжить

«Первый раз оказался в Таллинне совсем мальчишкой и уже тогда поразился его отличиями от Риги. Рига тогда считалась "заграницей" Союза, но столица Эстонии была в разы заграничней и это ощущалось буквально во всём. Прошло много лет, Латвия и Эстония стали членами Евросоюза и рванув из Риги в Таллинн, вновь ощутил то, оставленное в далёком детстве, чувство. Я оказался в ухоженном, идеально чистом городе, с широкими, хорошими дорогами, ровными тротуарами, уютными ресторанами и кафе. Ночью на Ратушной площади веселились не пьяные, агрессивные гости из Британии, с малолетними аборигенками, как это происходит в Риге, а нормальная публика. Чтобы попасть на морской променад, мы полчаса искали место для машины. Днём вышли в центр и поразились городской активности.

Да, да, Таллинн живёт портами, офисными центрами и массой РАБОТАЮЩИХ магазинов, а не чёрными витринами с надписями "сдаётся". И сейчас Рига, по сравнению с Таллинном, это глухая, дикая, загибающаяся провинция, у которой нет шансов выжить. Мне больно об этом писать, но это так.

Вечером девушка-портье спросила как провели время. В двух словах поделились впечатлениями, а она обыденно произнесла: "Если вы отъедете на 50 или 100 километров от Таллинна, картина будет такой же. Это нормально". Вот оно! Для них это нормально! Нормально, это вкладывать в город деньги и труд. Нормально ценить и хранить памятники архитектуры и реставрировать их, а не сносить, нормально, это развивать инфраструктуру города. И для этого нужно только одно. Любить свой город и не красть у него деньги. Таллинцы, вы большие молодцы! И мне искренне радостно за ваш город! Я бы даже "Vana Tallinn" за ваши успехи накатил, но меня за это отвезут на Сааремаа и бросят», - пишет поэт на своей странице в Facebook.