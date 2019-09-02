Kuuuurija: эстонские пограничники не впустили в страну десятки африканских религиозных проповедников

В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija рассказывается о том, как в Азери активно работают активисты «Движения искателей Бога» из Украины и Белоруссии, пишет kuuuurija.postimees.ee
Однако местные жители не хотят, чтобы в их маленьком милом городке жили неизвестные лица, вели религиозную пропаганду, и уж тем более не желают никакого мирового центра паломничества, который может привлечь тысячи религиозных фанатиков.
Недавно в Азери прошла конференция пасторов, куда организация «Движение искателей Бога» созвало 300 человек со всего мира. К сожалению, около двадцати человек из стран Африки и Пакистана, не смогли принять участие в конференции. Их задержала эстонская пограничная служба, и искатели Бога были вынуждены отправиться по домам.
Смотрите программу Kuuuurija сегодня на Kanal 2 в 20.00 и вы узнаете подробности всего того, что происходит на самом деле в Азери.