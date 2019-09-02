Kuuuurija: эстонские пограничники не впустили в страну десятки африканских религиозных проповедников

Однако местные жители не хотят, чтобы в их маленьком милом городке жили неизвестные лица, вели религиозную пропаганду, и уж тем более не желают никакого мирового центра паломничества, который может привлечь тысячи религиозных фанатиков.

Недавно в Азери прошла конференция пасторов, куда организация «Движение искателей Бога» созвало 300 человек со всего мира. К сожалению, около двадцати человек из стран Африки и Пакистана, не смогли принять участие в конференции. Их задержала эстонская пограничная служба, и искатели Бога были вынуждены отправиться по домам.