Пн, 2.09.2019
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Kuuuurija: эстонские пограничники не впустили в страну десятки африканских религиозных проповедников

В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija рассказывается о том, как в Азери активно работают активисты «Движения искателей Бога» из Украины и Белоруссии, пишет kuuuurija.postimees.ee

Жителей Азери беспокоит деятельность этого религиозного движения, а ищущих Бога, в свою очередь, не волнует мнение местных. Религиозные проповедники скупают кондоминимумы, намерены открыть бассейн и культурный центр. Конечная цель - создать в Азери центр паломничества мирового значения, который мог бы напоминать Иерусалим или Мекку.

Однако местные жители не хотят, чтобы в их маленьком милом городке жили неизвестные лица, вели религиозную пропаганду, и уж тем более не желают никакого мирового центра паломничества, который может привлечь тысячи религиозных фанатиков. 

Недавно в Азери прошла конференция пасторов, куда организация «Движение искателей Бога» созвало 300 человек со всего мира. К сожалению, около двадцати человек из стран Африки и Пакистана, не смогли принять участие в конференции. Их задержала эстонская пограничная служба, и искатели Бога были вынуждены отправиться по домам.

Смотрите программу Kuuuurija сегодня на Kanal 2 в 20.00 и вы узнаете подробности всего того, что происходит на самом деле в Азери.

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