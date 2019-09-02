«Это больно»: Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии

Российская красавица, обладательница титула «Мисс Москва-2015» и экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с Мухаммадом V, рассказывает Topnews.
В своем Instagram девушка попыталась ответить на многочисленные вопросы подписчиков, затрагивающие непростой для нее вопрос.
По словам Воеводиной, она не хочет причинять боль близкими людям, поэтому до сих пор ничего не говорит о причинах расставания. Вместе с тем она понимает, что внесенная ясность поможет всем, однако сама она еще не пришла в себя после расставания.
Пост девушка сопроводила совместным снимком с Мухаммадом V, на котором, как отметили многие юзеры, мужчина выглядит сильно похудевшим.
Также подписчики подчеркнули, что этим постом Воеводина лишь больше запутала своих почитателей, так и не прояснив, что же все-таки произошло в ее семье.