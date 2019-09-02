«Это больно»: Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии

«Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно», - пишет Оксана в соцсетях на английском языке.