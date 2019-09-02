Можно смотреть бесконечно: «Уральские пельмени» устроили кутеж на яхте

Предположительно, видео могло быть снято еще в начале месяца, во время празднования дня рождения Сергея Исаева. На такой вывод наталкивают звучащие в начале видео слова: «Ну, что, Серег! С днем рождения, друзья!».

Затем компания дружно поднимает бокалы и отчаянно радуется жизни на яхте. Периодически артисты делятся друг с другом угощениями и прыгают за борт.

Все это происходит под музыкальное сопровождение - песню в исполнении Софии Ротару «Вот и лето прошло».

В подписи к видео Илана Юрьева попрощалась с летом и поприветствовала осень.