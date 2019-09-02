Можно смотреть бесконечно: «Уральские пельмени» устроили кутеж на яхте
Звезда популярного коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала в своем Instagram ролик, на котором вся компания артистов, за исключением «отколовшихся» Сергея Рожкова и Вячеслава Мясникова веселятся на яхте, пишет Topnews.
Предположительно, видео могло быть снято еще в начале месяца, во время празднования дня рождения Сергея Исаева. На такой вывод наталкивают звучащие в начале видео слова: «Ну, что, Серег! С днем рождения, друзья!».
Затем компания дружно поднимает бокалы и отчаянно радуется жизни на яхте. Периодически артисты делятся друг с другом угощениями и прыгают за борт.
Все это происходит под музыкальное сопровождение - песню в исполнении Софии Ротару «Вот и лето прошло».
В подписи к видео Илана Юрьева попрощалась с летом и поприветствовала осень.
Подписчики актрисы оценили ролик юмористов.