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Можно смотреть бесконечно: «Уральские пельмени» устроили кутеж на яхте
Видео

Выступление "Уральских пельменей"

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Звезда популярного коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала в своем Instagram ролик, на котором вся компания артистов, за исключением «отколовшихся» Сергея Рожкова и Вячеслава Мясникова веселятся на яхте, пишет Topnews.

Предположительно, видео могло быть снято еще в начале месяца, во время празднования дня рождения Сергея Исаева. На такой вывод наталкивают звучащие в начале видео слова: «Ну, что, Серег! С днем рождения, друзья!».

Затем компания дружно поднимает бокалы и отчаянно радуется жизни на яхте. Периодически артисты делятся друг с другом угощениями и прыгают за борт. 

Все это происходит под музыкальное сопровождение - песню в исполнении Софии Ротару «Вот и лето прошло».

В подписи к видео Илана Юрьева попрощалась с летом и поприветствовала осень.

Подписчики актрисы оценили ролик юмористов.

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