Александр Розенбаум госпитализирован в Москве

В медицинское учреждение вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у артиста произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Как сообщила секретарь исполнителя Светлана, продюсер Александра Яковлевича попросил не давать прессе никакой информации. «Пока без комментариев. Может быть, попозже будет какая-то информация, – рассказала Светлана-