Александр Розенбаум госпитализирован в Москве

Как стало известно 5-tv.ru, 67-летний Народный артист РФ Александр Розенбаум госпитализирован в одну из московских клиник. 1 сентября музыкант прямо в больнице, где проходит лечение от тяжелого заболевания, почувствовал себя плохо.
В медицинское учреждение вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у артиста произошло острое нарушение мозгового кровообращения.
Как сообщила секретарь исполнителя Светлана, продюсер Александра Яковлевича попросил не давать прессе никакой информации. «Пока без комментариев. Может быть, попозже будет какая-то информация, – рассказала Светлана-
Тем не менее, сведения о госпитализации артиста секретарь не опровергла. Неизвестно также, сможет ли Розенбаум выступить 21 сентября с концертом в Санкт-Петербурге.