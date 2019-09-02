Вы все меня бесите! Рейтинг самых раздражающих знаков Зодиака

Дева
Это самый раздражающий из знаков Зодиака. Они любят критиковать и всегда обижают других людей. Им просто плевать на ваше мнение, они хотят самоутверждаться.
Лев
Львы очень себя любят. И тем самым жутко раздражают других, так как все время тянут одеяло только на себя.
Овен
Чем больше вы пытаетесь узнать их, тем больше Овны отталкивают вас, в итоге сильно всех разочаровывают.
Стрелец
Они одни из самых нерешительных и непростых людей, которых вы когда-либо встречали. Их очень трудно понять.
Рак
Они всегда на волне эмоций и это жутко бесит. Их так легко обидеть, что лучше вообще не иметь с ними дела.
Телец
Тельцы быстро становятся эмоциональными и показывают злую сторону. Конечно, вы не так плохи, как другие, но с Тельцами нелегко быть рядом.
Скорпион
Ваша манипулятивная сторона серьезно действует на нервы. Вы не боитесь предать кого-то ради своих целей.
А вот знаки Зодиака, которые не раздражают
Близнецы
Единственное, что может злить — ваша любовь поговорить. Но это не слишком большая проблема.
Водолей
Вы просто немного странные. Вы выделяетесь таким образом, что большинство людей просто этого не понимает.
Рыбы
У вас всегда бардак в жизни. Вы что-то делаете и это отлично получается, но вы не верите в свои силы и из-за этого вам постоянно нужно одобрение окружающих.
Весы
Вы — самый приятный знак Зодиака. Люди, как правило, ладят с вами больше, чем с другими знаками.