Пн, 2.09.2019
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Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника
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Владимир Зеленский

ФОТО: Omar Marques / ZUMAPRESS.com

Шестилетний сын президента Украины пошел в первый класс элитной киевской школы, где учатся дети многих известных украинцев. В праздничный день здесь всегда много журналистов. Но Зеленский оказался против повышенного внимания публики, сообщает Лайф.

Сын президента Украины Владимира Зеленского стал первоклассником. Об этом важном событии сообщила в своем Instagram супруга политика.
 
— Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников, — написала в соцсетях первая леди Украины. — В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным.

А вот сам глава государства оказался настроен не так доброжелательно, как его жена. Зеленский запретил журналистам снимать шестилетнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьей. Украинское издание «Вести» сообщает, что президент лично подошел разобраться со съемочной группой и потребовал, чтобы кадры с его сыном не были опубликованы.

В свою очередь, «Страна.uа» сообщает, что Кирилл Зеленский пошел в первый класс частной Новопечерской школы в Киеве. Год обучения здесь достигает $13 тысяч. К слову, ту же школу посещает и старшая дочь Зеленского, 15-летняя Александра. В этом году она пошла уже в девятый класс.

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