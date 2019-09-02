Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника

А вот сам глава государства оказался настроен не так доброжелательно, как его жена. Зеленский запретил журналистам снимать шестилетнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьей. Украинское издание «Вести» сообщает, что президент лично подошел разобраться со съемочной группой и потребовал, чтобы кадры с его сыном не были опубликованы.

В свою очередь, «Страна.uа» сообщает, что Кирилл Зеленский пошел в первый класс частной Новопечерской школы в Киеве. Год обучения здесь достигает $13 тысяч. К слову, ту же школу посещает и старшая дочь Зеленского, 15-летняя Александра. В этом году она пошла уже в девятый класс.