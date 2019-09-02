Пока не похолодало: ТОП-5 интересных развлечений на открытом воздухе в Эстонии

Парк приключений в Пирита

На морском побережье в Пирита, среди зеленого соснового бора открывается красивый вид на Таллиннский залив и силуэт Старого города. В парке приключений найдутся занятия как для взрослых, так и для детей!

Путешествуя по тропам, построенным на деревьях, раскроешь себя и своих товарищей в увлекательных ситуациях! В Парке приключений Pirita Seikluspark есть в общей сложности шесть высоких троп приключений. На каждой тропе вы проходите препятствия разной сложности.

Очень хорошое место. Расположено прямо на берегу моря. Четыре тропы можно пройти легко, пятая будет посложнее. Были с детьми 8-10 лет дети в восторге. Всем советую посетить это место если есть свободных 2-3 часа!

— говорится в отзыве пользователя ganzales777 сервиса Tripadvisor.

Картинговая трасса в парке LaitseRallyPark

Открытая круглый год картинговая трасса в парке LaitseRallyPark (протяженностью 600 метров) спроектирована проектировочным бюро гоночных треков Tilke GmbH, обладающем мировой известностью в своей области.

Используемые летом 12 картов с боксами для взвешивания делают гонки более справедливыми: перед гонками все участники взвешиваются, и в картах устанавливаются дополнительные утяжелители в соответствии с весом участника.

Очень интересное место с кучей ретро машин. Если вас интересуют ретро машины, то вам обязательно сюда!

— говорится в отзыве пользователя Kirillbogg сервиса Tripadvisor.

Самый длинный спуск на тросе в Эстонии в Приключенческом парке Кивиыли

Самым интересным аттракционом парка приключений Кивиылиского центра приключенческого туризма, без сомнения, считается самый длинный в Эстонии спуск на тросе, пишет VisitEstonia.

Спуск начинается с башни на вершине холма, а длина троса составляет 600 метров. Скорость во время спуска может достигать 80 км/час. Конечный участок спуска оборудован надежной системой торможения.

Таллинский зоопарк

Таллиннский зоопарк находится в живописном и богатом видами лесопарке Вескиметса. В зоопарке с самой интересной в северных странах коллекцией животных содержится более 11 000 представителей примерно 600 видов или подвидов родом из мест от Австралии до Аляски, пишет VisitEstonia.

От слонов и носорогов до опасных рысей и интересных обезьян! Также в Таллиннском зоопарке находится лучшая в мире экспозиция горных козлов и баранов, значительное количество орлов и грифов, сов и журавлей.

Таллиннский зоопарк открыт каждый день! В зоопарке можно находиться еще 2 часа после закрытия билетных касс.

Центр верховой езды Maria

Хутор Мария расположен на опушке красивого соснового леса, где организовываются увлекательные конные походы или поездки на повозке или санях по бесконечным лесным тропам.

На хуторе Мария могут попробовать прокатиться верхом и научиться верховой езде как дети, так и взрослые.