Держись подальше! ТОП-9 самых странных, мистических и жутких мест в Эстонии

В последнее время все большую популярность приобретает так называемый темный туризм. Места страшных трагедий, жуткие исторические объекты и просто заброшенные здания. Далеко не каждый турист отважится на такое времяприпровождение... Тем не менее, сегодня мы познакомим вас с десяткой самых жутких, необычных, мистических и странных мест в Эстонии, некоторые из которых можно посетить с гидом, а некоторые и самостоятельно...