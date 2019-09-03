Держись подальше! ТОП-9 самых странных, мистических и жутких мест в Эстонии
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Cмотря на эти фото, можно подумать, что это декорации из фильмов ужасов. Однако, все это – реальные места, разбросанные по разным уголкам Эстонии...
В последнее время все большую популярность приобретает так называемый темный туризм. Места страшных трагедий, жуткие исторические объекты и просто заброшенные здания. Далеко не каждый турист отважится на такое времяприпровождение... Тем не менее, сегодня мы познакомим вас с десяткой самых жутких, необычных, мистических и странных мест в Эстонии, некоторые из которых можно посетить с гидом, а некоторые и самостоятельно...
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