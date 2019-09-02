Кайфует! Дарья Мороз станцевала в ресторане в экстремальном мини

Дарья Мороз все чаще стала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео, на которых предстает в сексуальных образах роковой красотки. На этот раз актриса опубликовала в соцсеть ролик, на кадрах которого исполнила жаркий танец в зале ресторана. Артистка станцевала в коротком блестящем платье «под серебро» и в черных туфлях-лодочках. Фанаты звезды пришли в восторг от соблазнительного зрелища.