Кайфует! Дарья Мороз станцевала в ресторане в экстремальном мини

Дарья Мороз все чаще стала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео, на которых предстает в сексуальных образах роковой красотки. На этот раз актриса опубликовала в соцсеть ролик, на кадрах которого исполнила жаркий танец в зале ресторана. Артистка станцевала в коротком блестящем платье «под серебро» и в черных туфлях-лодочках. Фанаты звезды пришли в восторг от соблазнительного зрелища.
Поклонники Дарьи Мороз удивились тому, насколько актриса сексуально и грациозно исполнила свой танец. Пользователи соцсети осыпали знаменитость кучей комплиментов в комментариях.
Моя ♥️ @kativarnava смонтировала #танец #содержанки в подарок на др!!!! Дорогие мои ВСЕ #подписчики ,друзья и вообще все!! Спасибо вам!! Я получила за вчерашний день больше поздравлений,чем за всю жизнь наверное.. Это вдохновляет, поддерживает и помогает двигаться дальше!! Правда. Вы-мой мотиватор!! От всего сердца благодарю вас!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Растрогана и тронута!! Отличное начало нового двенадцатилетия!!! И конечно отдельное спасибо нашей охрененной команде #содержанки2 за этот день!!! Вы невероятные!! Работая артисткой я никогда не получала ТАКОЙ кайф от съемочного процесса как сейчас,работая по другую сторону камеры!! Это фантастика!! Любовь и признательность!!♥️♥️♥️