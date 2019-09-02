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  • Женюсь! Элина Нечаева в красном бикини затмила собой все вокруг

Женюсь! Элина Нечаева в красном бикини затмила собой все вокруг
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Elina Nechayeva

ФОТО: Instagram

Эстонская певица, представившая нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, сейчас отдыхает на испанском острове Майорка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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27-летняя оперная певица даже в отпуске не забывает о поклонниках — в ее Instagram постоянно появляются свежие фото.

Да и не сидит Элина не месте!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всего пару дней назад она опубликовала фото в красном бикини, сделанном на побережье солнечной Майорки, а уже сегодня поделилась фотографией, снятой в швейцарских горах! Смотри фото!

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