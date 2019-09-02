Принцесса выросла! Звезда Disney похвасталась фигурой в прозрачном платье

Актриса приехала на остров Лидо вместе с 26-летним итальянским певцом Бенджамином Масколо. Это первое появление пары на публике. Влюбленные посетили показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Белла и Бенджамин не скрывали чувств. Они держались за руки и целовались. Их роман начался в апреле этого года.