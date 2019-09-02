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  • Принцесса выросла! Звезда Disney похвасталась фигурой в прозрачном платье

Принцесса выросла! Звезда Disney похвасталась фигурой в прозрачном платье
ФОТО!

76-й Венецианский кинофестиваль полон приятных неожиданностей. 21-летняя Белла Торн впервые вышла в свет вместе с новым бойфрендом.

Актриса приехала на остров Лидо вместе с 26-летним итальянским певцом Бенджамином Масколо. Это первое появление пары на публике. Влюбленные посетили показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Белла и Бенджамин не скрывали чувств. Они держались за руки и целовались. Их роман начался в апреле этого года.

Для выхода в свет Торн выбрала прозрачное платье, которое напоминало кольчугу. Наряд подчеркнул красивую фигуру знаменитости — глубоким вырезом в зоне декольте и отсутствием ткани на спине.

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