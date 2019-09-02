Сергей Светлаков вернется в «Уральские пельмени»

Известно, что 3 сентября Светлаков в составе «Уральских пельменей» выступит на «Вечере встреч выпускников», где соперниками коллектива станут команды «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Первый канал покажет запись игры, которая, по оценкам экспертов, способна привлечь огромное число зрителей. «Вечер» пройдет на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО».

По словам Светлакова, некогда прославившегося как участник «Уральских пельменей», в последнее время они с участниками много репетируют, придумывают номера, какие-то идеи привносит он сам. Однако рассекречивать, что ждет зрителей, юморист отказался, пояснив, что по большей части все выступление будет чистой импровизацией.

«Что будет через несколько дней — вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как это было когда-то», — заявил Светлакова. Кроме того, он отметил, что идея провести необычную игру родилась давно.