Пн, 2.09.2019
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  • СМИ: перед смертью Алла Вербер могла заразить Киркорова и Успенскую страшной болезнью

СМИ: перед смертью Алла Вербер могла заразить Киркорова и Успенскую страшной болезнью

Алла Вербер

ФОТО: Instagram

По информации российских СМИ, не так давно ушедшая из жизни 61-летняя fashion-директора ЦУМа Алла Вербер могла заразить страшной болезнью десятки российских звезд, в том числе Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую, пишет Topnews.

По официальным данным, озвученным семьей Вербер, женщина скончалась от менингококкового сепсиса, причем эта инфекция передается воздушно-капельным путем.

НТВ сообщает, что за несколько дней до смерти Вербер находилась в Турции на 65-летии композитора Игоря Крутого, где собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. При этом Вербер, будучи уже смертельно больной, активно общалась самим Крутым, его семьей и другими звездами, в том числе Киркоровым и Успенской.

По словам специалистов, инкубационный период при этой болезни может продолжаться несколько недель, в связи с чем специалист настоятельно советуют всем, кто общался с Вербер в последние дни, обратиться к врачам и пройти обследование.

На этом фоне скандально известный блогер Лена Миро заявила, что общавшимся с Вербер не стоит беспокоиться.

«К большому счастью для черных дырок тусовки, менингококк живет в голове. Он размножается в мозге, питаясь им - тем, чего, собственно, у гостей юбилея Крутого нет и в помине», - язвительно написала она в своем «Живом журнале».

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