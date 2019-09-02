СМИ: перед смертью Алла Вербер могла заразить Киркорова и Успенскую страшной болезнью

По информации российских СМИ, не так давно ушедшая из жизни 61-летняя fashion-директора ЦУМа Алла Вербер могла заразить страшной болезнью десятки российских звезд, в том числе Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую, пишет Topnews.
По официальным данным, озвученным семьей Вербер, женщина скончалась от менингококкового сепсиса, причем эта инфекция передается воздушно-капельным путем.
НТВ сообщает, что за несколько дней до смерти Вербер находилась в Турции на 65-летии композитора Игоря Крутого, где собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. При этом Вербер, будучи уже смертельно больной, активно общалась самим Крутым, его семьей и другими звездами, в том числе Киркоровым и Успенской.
На этом фоне скандально известный блогер Лена Миро заявила, что общавшимся с Вербер не стоит беспокоиться.
«К большому счастью для черных дырок тусовки, менингококк живет в голове. Он размножается в мозге, питаясь им - тем, чего, собственно, у гостей юбилея Крутого нет и в помине», - язвительно написала она в своем «Живом журнале».