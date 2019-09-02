СМИ: перед смертью Алла Вербер могла заразить Киркорова и Успенскую страшной болезнью

По официальным данным, озвученным семьей Вербер, женщина скончалась от менингококкового сепсиса, причем эта инфекция передается воздушно-капельным путем.

НТВ сообщает, что за несколько дней до смерти Вербер находилась в Турции на 65-летии композитора Игоря Крутого, где собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. При этом Вербер, будучи уже смертельно больной, активно общалась самим Крутым, его семьей и другими звездами, в том числе Киркоровым и Успенской.

По словам специалистов, инкубационный период при этой болезни может продолжаться несколько недель, в связи с чем специалист настоятельно советуют всем, кто общался с Вербер в последние дни, обратиться к врачам и пройти обследование.

На этом фоне скандально известный блогер Лена Миро заявила, что общавшимся с Вербер не стоит беспокоиться.