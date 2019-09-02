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Дожили! Магазин Klick продает кисеты для школьников

Магазин электроники Klick в Виру Кескусе

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В онлайн-магазине Klick продаются кисеты, предназначенные для школьников, пишет Elu24. Такое хранилище для табака за весьма небольшие деньги может позволить себе каждый ребенок.

Футляр для аксессуаров Tucano Rollo Tobacco доступна в магазине Klick всего за 3 евро. На этот товар сейчас скидка, так как начался новый учебный год. Кисет выглядит как портмоне, но вместо денег и документов в него можно положить разные табачные изделия. Определить назначение этого аксессуара можно и по подписи, и по картинке, на которой кисет показан в развернутом виде.

Такой кисет продается в онлайн-магазине Klick в рамках кампании "Снова в школу".

ФОТО: Klick

Мы обратились к представителю Klick, чтобы узнать, почему такой товар продаются в рамках кампании «Снова в школу». Представитель отдела по обслуживанию клиентов онлайн-магазина ответила, что «школа - это широкое понятие, которое охватывает все возрастные группы».

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