«Я для них иностранка»: певица из Таллинна приоткрыла завесу тайны над российским шоу-бизнесом

Инна Литвин - певица и педагог по вокалу из Москвы, куда она переехала уже около десяти лет назад. Ее песни можно услышать по радио и увидеть клипы на них по телевидению. В родном Таллинне Инна бывает нечасто, но старается всегда приезжать на новогодние праздники, чтобы встречать их с родными.
Буквально пару недель назад Инна выпустила новую песню под названием «Под одним одеялом» и по этому случаю портал Limon.ee связался с певицей и задал ей несколько вопросов.
- Вы сами пишите песни или покупаете их у других авторов? Приходится ли вкладывать средства в ваше творчество?
На данный момент я либо покупаю песни у других авторов, либо мне их дарят. Например, как уже говорила в прошлых интервью, одну из наиболее популярных моих песен «Абонент недоступен» мне подарили. Песню «Не моё кино» и «Leaving you» я писала в соавторстве с разными композиторами. «Танец любви» тоже подарил молодой, талантливый автор и певец Артур Вишенков. Стараюсь сотрудничать с разными авторами, чтобы материал немного отличался, но в то же время стараюсь придерживаться примерно одного стиля, так как на данный момент записываю песни для своего дебютного альбома. Недавно выпустила песню, которая называется «Под одним одеялом». Автор этой песни Алексей Малахов. Он сейчас очень востребованный композитор среди российских звезд первой величины. Например, он написал много песен к новому шоу «Я» Филиппа Киркорова. Кроме этого писал песни для Аллы Пугачёвой, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Григория Лепса и других. У меня давно была мечта посотрудничать с ним, а мечты имеют свойство сбываться.
Познакомились мы с ним на юбилее Филиппа Киркорова и после этого я пообещала себе, что в моём репертуаре будет песня от Алексея Малахова. Теперь у меня целых четыре песни, которые он написал специально для меня. Одну из них - «Под одним одеялом» - выпустила в середине августа. Следующую планирую выпустить в конце сентября - начале октября. Она будет называться «Назначаю лучшим». Песни Алексея Малахова я решила записывать не лишь бы где, а на лучшей студии звукозаписи в Москве - в Продюсерском Центре Григория Лепса. На эту студию не так легко попасть. На ней записываются только известные артисты, а сама студия находится в доме у Григория Лепса, где он и живет. Так получилось, что пеню «Под одним одеялом» я записывала сразу после того, как Григорий Лепс записал свою песню.
Насчет моих авторских песен, то демо записей накопилось очень много, так что возможно, в следующем альбоме, буду выпускать песни своего сочинения.
Вкладывать средства приходится всегда. Даже если полностью сама напишу песню, то нужно вложить в аранжировку, в запись на студии и сведение всего материала. Это всё стоит недешево. Везде разные расценки и со всеми свои договоренности, разглашать их не имею право, так как это не мои секреты. Но могу сказать так: пока мои знакомые покупают себе квартиры в Москве, я вкладываю все средства в свои песни.
- Когда планируется выход новой песни?
«Под одним одеялом» вышла совсем недавно - в середине августа. Следующая песня «Назначаю лучшим» выйдет в конце сентября - начале октября. Чтобы не пропустить новинку, подписывайтесь на мои странички в Instagram и Facebook и следите за новостями.
- Вы живете в Москве. Не планируете ли переезжать обратно в Эстонию?
Переезжать не планирую, но в Эстонии бываю 2-3 раза в год. Мне нравится в Эстонии отдыхать. Тем более что это моя родина, мой источник для подзарядки батареек. А Москва большой, шумный город, где масса возможностей. В Москве я живу без выходных уже несколько лет. Но понимаю, что так очень трудно, и нужно все таки оставлять время для отдыха.
- Вы общаетесь с российскими знаменитостями? Как они реагируют на то, что вы не коренная москвичка, а родом из Эстонии?
Да, общаемся. Например, очень хорошо знакомы с Бедросом Киркоровым, прибалтийским соседом Интарсом Бусулисом, с Анжеликой Агурбаш, шведским певцом Bosson и другими. На площадках пересекаюсь с многими артистами. Выступала ни раз в сборных концертах с Олегом Газмановым, Александром Серовым, Денисом Майдановым, Алисой Мон, Аленой Апиной, Александром Панайотовым - список можно продолжать.
За одним столом с Олегом Газмановым и Денисом Клявером снимались в Новогоднем Огоньке для телеканала «Россия». Кроме этого гастролировала с Бедросом Киркоровым по России и Казахстану. Была на юбилее у Филиппа Кикророва, а там был весь шоу бизнес. Конечно, если работаем с артистами на одной площадке или где-то пересекаемся, то обязательно общаемся.
На то, что я родом из Эстонии обычно реагируют с интересом. Особенно, как мне кажется, большой интерес это вызывает у зрителей. Я для них иностранка.
- Бытует мнение, что в российский шоу-бизнес можно пробиться только через родственников или через постель. Как вы к этому относитесь?
Как мне кажется, такое есть практически в любой профессии, где есть возможность карьерного роста. Если есть влиятельные родственники, то пробиться проще. Но другой вопрос, будет ли такой артист долгое время интересен зрителям. Если он что-то из себя представляет, то такие родственники ему только в плюс. Быстрее будет популярный. Но, как мне кажется, всегда приятнее добиться всего самому. Тогда будешь больше ценить свою работу, зрителей и самого себя.