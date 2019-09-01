«Я для них иностранка»: певица из Таллинна приоткрыла завесу тайны над российским шоу-бизнесом

Буквально пару недель назад Инна выпустила новую песню под названием «Под одним одеялом» и по этому случаю портал Limon.ee связался с певицей и задал ей несколько вопросов.

Инна Литвин ФОТО: Личный архив Инны Литвин

- Вы сами пишите песни или покупаете их у других авторов? Приходится ли вкладывать средства в ваше творчество?

На данный момент я либо покупаю песни у других авторов, либо мне их дарят. Например, как уже говорила в прошлых интервью, одну из наиболее популярных моих песен «Абонент недоступен» мне подарили. Песню «Не моё кино» и «Leaving you» я писала в соавторстве с разными композиторами. «Танец любви» тоже подарил молодой, талантливый автор и певец Артур Вишенков. Стараюсь сотрудничать с разными авторами, чтобы материал немного отличался, но в то же время стараюсь придерживаться примерно одного стиля, так как на данный момент записываю песни для своего дебютного альбома. Недавно выпустила песню, которая называется «Под одним одеялом». Автор этой песни Алексей Малахов. Он сейчас очень востребованный композитор среди российских звезд первой величины. Например, он написал много песен к новому шоу «Я» Филиппа Киркорова. Кроме этого писал песни для Аллы Пугачёвой, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Григория Лепса и других. У меня давно была мечта посотрудничать с ним, а мечты имеют свойство сбываться.

Познакомились мы с ним на юбилее Филиппа Киркорова и после этого я пообещала себе, что в моём репертуаре будет песня от Алексея Малахова. Теперь у меня целых четыре песни, которые он написал специально для меня. Одну из них - «Под одним одеялом» - выпустила в середине августа. Следующую планирую выпустить в конце сентября - начале октября. Она будет называться «Назначаю лучшим». Песни Алексея Малахова я решила записывать не лишь бы где, а на лучшей студии звукозаписи в Москве - в Продюсерском Центре Григория Лепса. На эту студию не так легко попасть. На ней записываются только известные артисты, а сама студия находится в доме у Григория Лепса, где он и живет. Так получилось, что пеню «Под одним одеялом» я записывала сразу после того, как Григорий Лепс записал свою песню.

Насчет моих авторских песен, то демо записей накопилось очень много, так что возможно, в следующем альбоме, буду выпускать песни своего сочинения.