Вс, 1.09.2019
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  • Покупатель, получивший вместо двух заказанных хот-догов один, обхамил официанток на заправке в Пеэтри

Покупатель, получивший вместо двух заказанных хот-догов один, обхамил официанток на заправке в Пеэтри
Допустимо ли так себя вести?

Circle K. Фото иллюстративное

ФОТО: Cristina Baussan / AP

Две молодые работницы сферы обслуживания, одна из которых беременная, получили от покупателя по полной только лишь потому, что вместо двух хот-догов ему выдали один, пишет Elu24. Свидетель случившегося запустила в социальной сети Facebook кампанию против унижений и оскорблений в сфере обслуживания.

Кати Суун, которая имеет достаточный опыт работы в сфере общественного питания, начала замечательную кампанию, смысл которой в том, чтобы отучить клиентов хамить обслуживающему персоналу.

Она описывает инцидент, произошедший на заправке Circle-K в Пеэтри 29 августа в 13.30.

«Две молодых официантки, одна из них беременна. Была путаница с заказом. Мужчина, заказавший два хот-дога с кетчупом, получил один с горчицей. Я сначала не обратила внимание на это, но мужчина стал вести себя по-хамски, и начался скандал. Несмотря на оправдания и извинения официанток и действия работника службы поддержки клиентов, который изо всех сил пытался разрешить ситуацию, мужчина-покупатель кричал, используя оскорбительные и унижающие официанток слова. Мужчина опасался, что его дети, ожидавшие отца с хот-догами в машине, расстроятся, получив один хот-дог на двоих, но проблема ведь легко решаема, и из-за этого унижать двух женщин? Что должен представлять из себя такой человек?»

Кати предлагает всем окружающим не проходить мимо и обращать внимание на подобные ситуации, не стоять в сторонке, а вступаться за тех, кого оскорбляют. «Никто никогда не бывает слишком важен, чтобы унижать другого человека. Будем мудрее, будем заботиться друг о друге!»  - написала Кати в Facebook.

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