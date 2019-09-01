Покупатель, получивший вместо двух заказанных хот-догов один, обхамил официанток на заправке в Пеэтри

«Две молодых официантки, одна из них беременна. Была путаница с заказом. Мужчина, заказавший два хот-дога с кетчупом, получил один с горчицей. Я сначала не обратила внимание на это, но мужчина стал вести себя по-хамски, и начался скандал. Несмотря на оправдания и извинения официанток и действия работника службы поддержки клиентов, который изо всех сил пытался разрешить ситуацию, мужчина-покупатель кричал, используя оскорбительные и унижающие официанток слова. Мужчина опасался, что его дети, ожидавшие отца с хот-догами в машине, расстроятся, получив один хот-дог на двоих, но проблема ведь легко решаема, и из-за этого унижать двух женщин? Что должен представлять из себя такой человек?»