Борьба с опухолью, 50 лет без секса, ненависть родных: что скрывал Анатолий Вассерман

Вассерман давно признался, что в его жизни никогда не было секса. «В моем нынешнем возрасте легко. Раньше было тяжеловато», — заявил интеллектуал. На вопрос зачем мужчина дал обет целомудрия, ответил, что по юношеской глупости. Он поспорил с сокурсником, чтобы доказать, что все ограничения половой жизни, если и когда-то имели смысл, то сейчас устарели. Его друг не согласился с такой точкой зрения, и Вассерман решил доказать, что вообще не будет жить половой жизнью. У Анатолия не было желания вызвать женщину легкого поведения, потому что он человек очень упрямый и всегда держит слово. В этом году Вассерман отметил юбилей — 50 лет без секса.

Младший брат Анатолия — Владимир скрывает родство с известным родственником. Втайне они встречаются на новогодние праздники. А отец вовсе не произносит имя старшего сына — всему виной политика, разные взгляды.

В 2004 году журналист попал в онкологический диспансер. Врачи обнаружили опухоль, которую успешно удалили, но болезнь не отступила, и Анатолий решился еще на несколько операций. Вассерман признался, что у него была липома.

Анатолий Вассерман регулярно вызывает женщину на дом. По словам публициста, к нему приезжает домоправительница и художник Елена Алексеевна Бойченко. «К сожалению, уходом за моим домом Елена зарабатывает больше, чем на продажи своих картин. Обычно она приходит по три раза в неделю, чтобы приготовить еды на несколько дней. Я ей плачу 100 тысяч рублей (около 1400 евро) в месяц. Если у меня кто-то гостит из родных и близких, она появляется ежедневно, поскольку ухаживать в этом случае нужно не только за мной. У меня есть комната для гостей на четыре спальных места», — поделился журналист.