12 вредных сочетаний: какие продукты вместе употреблять нельзя

А вот здесь не все так просто, пишет zen.yandex.ru.

Картофель и мясо

Эта классика кулинарного жанра! Чувствовали когда-нибудь тяжесть после их употребления? Это последствия несочетаемости продуктов. Чтобы мы могли переварить такую еду, нам нужны разные ферменты, расщепляющие сложные компоненты пищи. Процессы протекают достаточно долго, а мы чувствуем тяжесть.

В целом крахмалистые продукты сложны в плане здоровых комбинаций. Рекомендация одна – сочетать их с зеленью или овощами.

Фрукты после еды

Первое, второе, третье и компот… А в современном случае – десерт. Приверженцы такого питания нередко пытаются сделать пищевые сочетания более полезными, закусив после основного приема пищи не булочкой, а, например, яблочком. Этого делать не стоит.

Если употребить фрукты после еды, то брожения в желудке не избежать. Это же относится к сокам.

Диетологи рассматривают фрукты в качестве отдельного приема пищи и советуют соблюдать интервалы: не менее трех часов после еды или за 30-60 минут до нее.

Овсянка на молоке

В зерне овсянки содержится фитиновая кислота. Она препятствует всасыванию кальция. Этот факт делает все приготовление овсянки на молоке бесполезным ритуалом. Диетологи советуют обратить внимание на более простое сочетание – каша на воде. Считается, что она даже полезнее, кроме того, сам по себе этот вариант более диетический.

Киви с йогуртом

Такое сочетание нередко предлагают даже производители. Но торопиться смешивать эти продукты не стоит, так как киви делает йогурт горьким. Это походит из-за того, что энзим, находящийся в плодах, ускоряет разложение молочного белка. Вкус от этого сочетания становится не самым приятным, особенно если в основе натуральный молочный продукт.

Алкоголь с колой

Хотите хотя бы немного повысить пользу от употребления алкоголя, разбавляя его не обычной колой, а диетической. Ничего не получится. Такие напитки только быстрее всасываются в организм, а за компанию берут с собой алкоголь.

Опьянеете вы сильнее, чем хотелось бы, а похмелье будет более жестким.

Вино и десерт

Алкоголь увеличивает выработку инсулина. В результате сладкая пироженка, а точнее, сахар из нее, превращается в жир. Итог – лишние килограммы.

Пиво и арахис

Уникальные аминокислоты, большое количество витаминов и кислот – чего только не содержит арахис. Зарубежные производители даже утверждают, что пиво этому всему не повредит, а напротив, снизится плохая реакция алкоголя на организм.

На деле алкоголь или разрушает полезные вещества, или не дает им усваиваться. В результате с вами остаются только лишние калории.

Фруктовые соки и кексы

Это сочетание несет в себе невероятное количество калорий и минимум питательности. Если вы съели пару кексиков на завтрак и запили стаканчиком апельсинового сока, то будьте готовы к быстрому подъему и быстрому упадку сил, а также невероятному чувству голода в первой половине дня (без перекусов вы уже точно не обойдетесь). Отсутствие белков и клетчатки наряду с высоким содержанием углеводов катастрофически влияют на уровень сахара в крови.

Бананы и молоко

Это сочетание вредно для нашего организма, так как эти продукты вместе желудку сложно переварить. Представьте, если вы еще добавите туда мороженого (жир, сахар, низкая температура).

Сыр и помидор

Кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Регулярное совместное употребление этих продуктов может привести к сильным болям в суставах.

Кофе и ржаной хлеб

Кофеин препятствует нормальному усвоению полезных веществ, которые находятся в хлебе. Он также блокирует всасывание кальция и некоторых других микроэлементов, поэтому лучше не рисковать и лишний раз не баловать себя бутербродом, так как пользы никакой от этого вы не получите.

Макароны и мясо